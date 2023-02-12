لافروف: الأمريكيون يعترفون بأن انفجارات التيار الشمالي كانت من صنع أيديهم

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بأن الانفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي "نوردستريم 1،2 " كانت من صنع أيديهم.

وقال لافروف -خلال فعالية نظمتها وزارة التعليم الروسية، اليوم الأحد- "في واقع الأمر، المسؤولون الأمريكيون يعترفون بأن الانفجارات، التي وقعت في التيار الشمالي 1 والتيار الشمالي 2 كانت من صنع أيديهم، وهم حاليا يتحدثون عن ذلك بكل سرور".

وأضاف: أن الولايات المتحدة فعلت ذلك للقضاء على التحالف القوي القائم على موارد الطاقة الروسية والتكنولوجيا الألمانية، حيث بدأ يهدد الوضع الاحتكاري للعديد من الشركات الأمريكية.

يذكر أن نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أعلنت، في وقت سابق، أن واشنطن راضية عن تدمير خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يزوّد أوروبا بالغاز الروسي.. بينما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تحدثت مرارا عن تورط الولايات المتحدة ودول الناتو، في تفجيرات التيار الشمالي، وأنه يتعين حاليا على البيت الأبيض التعليق على ذلك.

على صعيد آخر، قالت ماريا زاخاروفا إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تساعدها في الانتصار على روسيا"، مشيرة إلى أن كل ما يتبقى لدى الغرب هو التوبة.

وأضافت زاخاروفا- على موقعها في (تلجرام)، اليوم، تعليقا على تصريحات للرئيس البولندي أندريه دودا بأن روسيا ستنتصر على أوكرانيا في حال امتنع الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة بشكل عاجل- "أن أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، وإمدادها بالأسلحة سيفاقم الأزمة أكثر.. أن السبيل الوحيد لدى الغرب للخروج من هذه الأزمة هو التوبة، والتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 480 من العسكريين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم: "قضينا على نحو 80 عسكريا أوكرانيًا على محور كوبيانسك في مستوطنات جريانيكوفكا ودفوريشنايا وبيرشوترافنيف وتيمكوفكا وماسيوتوفكا وكراخمالنوي بمقاطعة خاركيف، وعلى حوالي 100 عسكري أوكراني على محور كراسني- ليمان في مستوطنات تورسكوي ويامبولوفكا بدونيتسك، وستيلماخوفكا وتشيرنوبوبوفكا ونيفسكوي وتشيرنوفايا ديبروفا بلوجانسك".

وأضاف كوناشينكوف: "تم القضاء أيضا على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيًا على محور دونيتسك، ومقتل أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك"، مشيرا إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية 17 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة بجمهورية لوجانسك ومقاطعة زابوروجيا.

في سياق آخر.. قال السفير الروسي لدى المنامة أليكسي سكوسيريف- في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم- إن العمل جار على إمكانية تنظيم لقاء بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف سكوسيريف: "العمل جار على إمكانية عقد لقاء قمة بين العاهل البحريني والرئيس الروسي، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقات بشأن الموعد والمكان".

وأشار إلى أن وفدا من مجلس الاتحاد الروسي برئاسة نائب رئيس المجلس كونستانتين كوساتشيف، سيشارك في أعمال الدورة 146 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، التي ستُعقد في البحرين منتصف مارس المقبل".

وأكد أن وفودا بحرينية تخطط للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل ومنتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو في أكتوبر القادم.

يُذكر أن آخر مرة التقى فيها الرئيس بوتين وعاهل البحرين شخصيا في موسكو كانت في عام 2016.

في المقابل.. وبحسب بيان للرئاسة الأوكرانية وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مرسوما بتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بفرض عقوبات على 200 شخص ينتمون إلى روسيا.

وذكر البيان أنه تم إصدار تعليمات لوزارة خارجية أوكرانيا بإبلاغ السلطات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بتلك الإجراءات، بالإضافة لإدخال تدابير مماثلة معهم.

وأوضح أن العقوبات التي ستكون سارية لمدة 50 عامًا تشمل تجميد الأصول والقيود التجارية للتعليق الكامل بالإضافة للتقييد أو تعليق جزئي أو كامل لعبور الأصول وحظر السفر عبر أوكرانيا؛ ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

وكانت قد فرضت أوكرانيا عقوبات مماثلة، في 24 يناير الماضي، على النائب الروسي فاديم نوفينسكي وعدد من رجال الدين بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية.