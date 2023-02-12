وجه مانشستر سيتي تحذيرا شديد اللهجة لمنافسه أرسنال قبل لقائهما المرتقب في بطولة الدوري، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الـ23 للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته صفر / 1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، إلى 48 نقطة من 22 مباراة، ليعود للمركز الثاني الذي فقده لمدة ساعتين فقط لمصلحة جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي تغلب 2 / صفر على مضيفه ليدز يونايتد في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الإسباني رودري في الدقيقة الرابعة من صناعة النجم الجزائري رياض محرز، الذي تقاسم صدارة أكثر اللاعبين الأفارقة تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا برصيد 55 تمريرة حاسمة لكل منهما.

وأضاف الألماني المخضرم إيلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يحرز محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة خلال الموسم الحالي إلى 5 أهداف.

واستغل أستون فيلا حالة الهدوء النسبي التي طغت على أداء لاعبي مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليحرز أولي واتكينز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 61. ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال، الذي يتربع على الصدارة حاليا بعد خوضه 21 لقاء، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، على ملعب (الإمارات) يوم الأربعاء القادم في العاصمة البريطانية لندن، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 للمسابقة.