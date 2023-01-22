سوريا: عودة الدوام في مدارس المحافظات باستثناء المناطق المنكوبة جراء الزلزال

عاد الدوام المدرسي، اليوم الأحد، في جميع المحافظات السورية باستثناء المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

وكان الدوام المدرسي توقف في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سوريا الاثنين الماضي.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم، سيترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم والعمل تدريجيا على إعادة الدوام فيها وفق الوضع الراهن.

ونقلت الوكالة، عن مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم، قوله إن الطلاب والتلاميذ عادوا اليوم للدوام في المدارس بعد التوقف المؤقت، الذي حدث جراء تداعيات الزلزال، وذلك بعد التأكد من سلامة الأبنية المدرسية.

وبين، أنه في المناطق المنكوبة مازال الدوام متوقفا، وسيعود فيها تدريجيا بعد تقييم الوضع بكل منطقة وحسب المستجدات، حيث سيقوم مديرو التربية مع مديري المدارس ولجان الجاهزية بدراسة واقع مدارسهم، موضحا أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي لطلاب تلك المناطق في وقت لاحق.

وأشار هزيم، إلى أن هناك مدارس متضررة بشكل جزئي سيتم العمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعودتها للخدمة بأقرب وقت.