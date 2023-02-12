قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن أي رجل لا يمكنه الآن إخفاء زواجه على زوجته، مُرجعة ذلك إلى الربط الإلكتروني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: "لو فيه حد عاوز يسأل عن عريس متقدم لبنته يقدر ياخد يكشف على البطاقة ويعرف كل التفاصيل عنه ويعرف شجرة عائلته".

وأوضحت أن هناك نقلة كبيرة فيما يخص الربط الإلكتروني حدثت خلال السنوات الماضية، ناصحة كل زوجة تشك في أن زوجها متزوج عليها بالتوجه إلى الأحوال المدنية، وتستعلم عن اسم زوجها باعتبارها صاحبة مصلحة.

وأشارت إلى أن الاستعلام يتم بسهولة لكون المرأة صاحبة مصلحة باعتبارها زوجة، ويسري الأمر على الأبناء.

وأكّدت أنه لا يوجد نص قانوني يتضمن أن المسؤول الوحيد عن استخراج قيد عائلي هو الرجل.

وتابعت: "المستخرج ده بيوضح كام زوجة على ذمة هذا الرجل".