أمير قطر يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل

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توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجمهورية التركية.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن تميم غادر إلى تركيا في "زيارة عمل يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".