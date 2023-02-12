 أمير قطر يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل - بوابة الشروق
الأحد 12 فبراير 2023 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

أمير قطر يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل


نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:13 ص

توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجمهورية التركية.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن تميم غادر إلى تركيا في "زيارة عمل يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك