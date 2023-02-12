أمير قطر يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل

محمد فؤاد عن واقعة النصب لـ«الشروق»: محصلتش مشاكل ولم أتقدم ببلاغ ضد أحد

أحمد حلمى وصناع «ميمو» يواصلون بروفات المسرحية (صور)

«طرق على باب الكوخ» و«80 من أجل برادى» يطيحان بـ«أفاتار 2» من صدارة شباك التذاكر

غادة نافع تتحدث عن ماجدة الصباحي في ذكرى رحيلها: أشعر بعدم الأمان بعد وفاة أمي