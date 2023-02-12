تركيا: القبض على مقاولين لاتهامهما بالإهمال على خلفية انهيار المباني بسبب الزلزال

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أنه قد تم إلقاء القبض على مقاولين اثنين آخرين في تركيا، للاشتباه في إهمالهما، وذلك فيما يتعلق بالمباني التي انهارت في أعقاب الزلزال المدمر، الذي شهدته البلاد يوم الاثنين الماضي.



وأفادت وكالة أنباء "دي إتش إيه" التركية، بأنه قد تم إلقاء القبض على مقاول، زُعم أنه مسؤول عن إدارة بناء العديد من المباني، التي انهارت في مدينة أديامان بجنوب شرق البلاد، مع زوجته في مطار اسطنبول.



وأكدت تقارير، أن الاثنين كانا يحاولان الهرب إلى جورجيا، ومعهما كمية كبيرة من الأموال.



وتجري النيابة العامة في تركيا حاليا تحقيقات مع أكثر من 130 شخصا، يُزعم أنهم مسؤولون عن انهيار المباني، بحسب ما ورد في تقارير رسمية، وقد صدرت بالفعل أوامر بإلقاء القبض على أكثر من 100 شخص.