مستشار البنك الدولي: معرض إيجبس 2023 خطوة كبيرة نحو تعزيز صناعة الطاقة عالميا

قال الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، إن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، خطوة كبيرة نحو تعزيز صناعة الطاقة على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن المؤتمر يضم مجموعة من الكيانات الدولية والشركات التكنولوجية، في ظل توقيت يعاني العالم فيه من تداعيات أزمة مالية؛ تعد الأخطر والأصعب على مدار التاريخ الحديث.

وأشار إلى أن «المؤتمر بمثابة حوار مباشر بين صناعة البترول المصرية، وقادة صناعة الطاقة في العالم»، موضحًا أن مخرجاته تترجم في شكل تعزيز فرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ولفت مستشار البنك الدولي، إلى أن شعار المؤتمر له أكثر من دلالة، مؤكدًا أن «منطقة شرق المتوسط لها ميزة نسبية ومتفردة في صناعة الطاقة، ودعم العرض والطلب».

وذكر أن هناك أزمة كبيرة في العلاقة بين العرض والطلب، خاصة في تلك الفترة؛ التي يستخدم فيها سلاح الطاقة كأحد أهم أدوات الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي.

وذكر أن «تقليل الفجوة بين العرض والطلب، يمكن أن يساعد في حل الأزمة المالية ليس على مستوى الاستخدام الشخصي أو المحلي فقط».

وأوضح أن الأمر مرتبط بالصناعات بأشكالها كافة، ويؤثر على الاستثمارات وحجم التجارة الخارجية والسياحة والنقل واللوجستيات، مختتمًا أن الطاقة واحدة من أهم الأركان التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.