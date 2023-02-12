بايدن وترودو يبحثان إسقاط الجسم المجهول الجديد شمال غربي كندا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مكالمة هاتفية إسقاط الجسم المجهول الذي كان يحلق في مجال أمريكا الشمالية الجوي قبالة سواحل ألاسكا في وقت سابق.



وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد بأن قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) كان تتابع الجسم المجهول الذي كان يحلق في المجال الجوي لأمريكا الشمالية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.



وبحسب البيان، أطلع فريق الأمن القومي الأمريكي بايدن باستمرار على التطورات منذ رصد الجسم المجهول. وبدافع الحذر وبتوصية من جيوشهم، أذن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي بإسقاطه.



وأصدر بايدن تعليماته للطائرات المقاتلة الأمريكية المخصصة لـ"نوراد" بإجراء العملية وأسقطت طائرة أمريكية من طراز "إف-22" الجسم المجهول في الأراضي الكندية بالتنسيق الوثيق مع السلطات الكندية.



وناقش القادة أهمية استعادة حطام الجسم المجهول من أجل تحديد مزيد من التفاصيل حول الغرض منه أو أصله.



وأشاد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي بالشراكة القوية والفعالة بين قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية والقيادة الشمالية الأمريكية واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لحماية المجال الجوي.