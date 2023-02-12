الآلاف يتظاهرون في باريس ضد الحكومة الإيرانية

تظاهر الآلاف في باريس ضد الحكومة في إيران، ودعوا إلى فرض مزيد من العقوبات في ضوء مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ورفع المشاركون في مسيرة اليوم السبت لافتات كتب عليها "لا تعامل مع الإرهابيين"، و "تغيير النظام"، و"إيران، لا للجمهورية الإسلامية".

وتلت متحدثة أسماء المعتقلين خلال موجة الاحتجاجات الحالية في إيران.

وقالت إن هؤلاء ناضلوا من أجل الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، ويواجه بعضهم الآن عقوبة الإعدام.

وشارك في الاحتجاج الذي نظمته مجموعة من الأطباء الألمان الإيرانيين معارضون للنظام الإيراني من خارج فرنسا، بما في ذلك من ألمانيا أيضا.

كان سبب المظاهرة الذكرى الرابعة والأربعين للثورة الإسلامية، التي حل فيها نظام حكم ثيوقراطي محل نظام الشاه.

وقال النائب دانييل الخانيبور (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في المسيرة، وقال: "تهدف الاححتجاجات إلى إظهار أن الإيرانيين يعارضون النظام، ويجب أن يكون هناك مزيد من الضغط لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي".

كان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل إجراءات عقابية على طهران بسبب استمرار العنف ضد المتظاهرين في إيران.

مع اندلاع الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022، غرقت الجمهورة الإسلامية في أزمة سياسية خطيرة.

وكان السبب هو وفاة الكردية الإيرانية جينا مهسا أميني خلال احتجازها في أحد أقسام الشرطة.

وكانت ما تسمى شرطة الأخلاق ألقت القبض عليها لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي. وكان رد فعل الدولة على الاحتجاجات شديد القسوة.