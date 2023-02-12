انتظام الدراسة في معاهد شمال سيناء الأزهرية

انتظمت، اليوم الأحد، الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء.

وتابع الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير العمل بعدد من معاهد المحافظة، وحضور طابور الصباح، ومشاركة الطلاب والمعلمون العودة للفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالعريش.

وشملت المتابعة مجمع فتيات المساعيد، بحضور الشيخ محمد سعد خضر، وبرفقته الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي، كما ألقى كلمة ترحيب بالطلاب وبعودتهم إلى الدراسة، وتابع انتظام اليوم الدراسي داخل المجمع، وتأكد من تواجد الموجهين، ومتابعة الفصول الدراسية.

وأكد على إدارة المعهد، ضرورة مراعاة النظافة والتهوية الجيدة؛ حفاظا على صحة الطلاب، كما شمل المجمع معهد عمرو بن العاص الابتدائي، ومعهد فتيات أبو بكر الصديق الإعدادي، ومعهد فتيات المساعيد الثانوي، كما شهد مجمع الريسة التعليمي زيارة محمد عبدالعظيم عطية، وبرفقته محمد عبدالرؤوف مدير إدارة العريش التعليمية.