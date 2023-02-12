 وزير الزراعة يوجه بإحالة بعض مسئولي الزراعة في محافظة أسوان إلى التحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة يوجه بإحالة بعض مسئولي الزراعة في محافظة أسوان إلى التحقيق

السيد علاء
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:02 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:02 م

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة بعض مسئولي الزراعة بمنطقة البياره بكوم أمبو في محافظة أسوان إلى التحقيق بسبب التقصير في العمل، والتهاون في منع التعدي على الأراضي الزراعية، مع إحالتهم إلى النيابة.

كلف وزير الزراعة مدير مديرية الزراعة بأسوان، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، ضد المتعديين، والمقصرين في العمل، وإعادة الأرض إلى أصلها زراعية.

يأتي ذلك بناء على تقرير تلقاه من سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة، حيث خلال تواجده في مهمة رسمية بكوم أمبو رصد حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإقامة سور، من قبل أحد المواطنين، بناحية السبيل حوض زكي بمنطقة البيارة بكوم أمبو، حيث تم إزالة حالة التعدى في مهدها.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد عقد اجتماعا اليوم بحضور جميع مسئولى حماية الأراضي على مستوى الجمهورية وشدد عليهم باتخاذ كل الإجراءات لمنع التعديات، كما أكد محاسبة المسؤولين المقصرين في عملهم.

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