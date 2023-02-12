كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بحمى الخنازير

سجلت كوريا الجنوبية حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة محلية في المنطقة الشرقية من مقاطعة جانجون، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم العثور على أحدث حالة من حالات الإصابة بحمى الخنازير في يانجيانج في مقاطعة جانجون ، على بعد حوالي 174 كيلومترا شرق سول، وفقا للسلطات.

ويعتبر هذا هو رابع تفشي للفيروس تبلغ عنه كوريا الجنوبية هذا العام، بعد تفشيات في بوتشيون و تشوروون و جيمبو.

وأصدرت السلطات أمر وقف لمدة 48 ساعة لمزارع الخنازير والمسالخ في مناطق في المقاطعة، باستثناء منطقة تشوروون شمالي البلاد.

ويعتزم المسؤولون إعدام الخنازير التي كانت تربى في المزرعة كإجراء وقائي، بينما ستخضع المزارع ومرافق الثروة الحيوانية الواقعة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات لفحوصات دقيقة.