العراق: مقتل 7 إرهابيين بضربات جوية في جبال حمرين

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة بالعراق يحيى رسول، اليوم الأحد، مقتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى بضربات جوية بسلسلة جبال حمرين.

وقال رسول -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه في إطار ملاحقة القوات العراقية للعناصر الإرهابية، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات "F16" ضمن سلسلة جبال حمرين، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو (سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن).

وفي السياق، ضبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي يحتوى على 50 أسطوانة أكسجين بداخلها مواد سامة غربي نينوى.

وذكر بيان للمديرية -نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم مداهمة مخبأ تابع لعصابات "داعش" الإرهابي في منطقة عين الجحش، حيث تم ضبط 50 أسطوانة أكسجين كبيرة تحتوي مواد سامة من مادتي الكلور والميثان وقد تم التعامل مع المضبوطات حسب السياقات المعمول بها.