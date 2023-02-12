رياض المالكي: سيتم تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم تحركات فلسطين دوليا

انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وذلك عقب ختام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم القدس المنعقد في مقر جامعة الدول العربية.

ونقل المالكي اعتذار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن المشاركة لاضطراره للمغادرة إلى بروكسل للقاء مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال المالكي إن المؤتمر جاء نتيجة فكرة من القدس وأبناءه ومسؤوليه، للتركيز على ما يحدث هناك وما يجب القيام به للحفاظ على القدس وهويتها وتراثها وتعزيز صمود أبناءها، مضيفا أنه تم تبني هذه الفكرة وتطورت فيما بعد إلى مشروع قرار اعتمد من كافة المجالس الوزارية قبل أن ينقل للقمة العربية ليتم اعتماده من قبل القادة العرب.

وأوضح أن هذا المؤتمر يعد مهرجان تضامني وتظاهرة عربية مميزة شهدتها جامعة الدول العربية، لدعم القدس، أم المدن، مدينة السلام وأقدس بقاع الأرض.

وأشار لتعاون الجامعة العربية التام ودعم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أبدى بدوره مرونة وجاهزية لانجاح المؤتمر ليخرج بهذه الصورة المميزة.

كما توجه المالكي بالشكر لوزير شؤون القدس فادي الهدمي لإدارته لهذا العمل وتبنيه المشروع وبذل الجهد من خلال التحضير لرزمة المشاريع التي تم تحضيرها ليتم العمل عليها لدعم صمود القدس.

وأكد أيضا على أن تسليط الضوء على هذه المدينة التي تئن والتي تسلب شخصيتها العربية الإسلامية والمسيحية، الهدف منه الرغبة في أن تبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأشار في هذا السياق إلى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووفود عربية رفيعة المستوى للمؤتمر.

وأوضح أن هناك جلسات مهمة سوف تعقد عقب المؤتمر الصحفي بشكل متوازي لاثراء النقاش ولتسليط الضوء على حياة المقدسيين، حيث من المقرر أن تشهد الجلسات العديد من المتحدثين للتركيز على مفاصل الحياة في المدينة المقدسة على المستوى القانوني و الاقتصادي.

وحول مخرجات المؤتمر، قال وزير الخارجية الفلسطيني: "اولا سيخرج المؤتمر ببيان سياسي متفق عليه، كما سيتم العمل على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية، لدعم مساعي فلسطين في آليات العدالة الدولية".

وأضاف أنه على الدول الغربية أن توفينا بخبرات قانونية لتشكيل هذه اللجنة، وبالفعل قدمت أسماء من قبل ليبيا والبحرين و العراق و المغرب، حيث أعرب عن تطلعه أن يتم تقديم اسماء من بقية الدول العربية لتتحول هذه اللجنة للجنة جامعة لكل الدول العربية، وتعكس اهتمامها بهذا الجهد الفلسطيني بخبراتها المتوفرة.

ومن أبرز المخرجات أيضا هو آلية تنفيذ تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم صمود الشعب المقدسي، وتمكينهم من مواجهة الممارسات الإسرائيلية.