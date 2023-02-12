بشار الأسد: الشعب السوري يقدر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أنّ الشعب السوري يُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع البلدين، والمبادئ الإنسانية التي يمتلكها الشعب الإماراتي الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات والوفد المرافق له؛ لبحث تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سوريا، وفق بيان نشرته الرئاسة السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال.

وأشار الأسد، إلى أنّ الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا، وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية وفرق بحث وإنقاذ، متمنيًا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

وبعد اللقاء مع الأسد، زار وزير الخارجية الإماراتي المناطق المتضررة من الزلزال واطّلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.