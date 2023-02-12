وزير القوى العاملة يجتمع مع مديري المديريات لتنفيذ خطة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل

توجيهات بالاستمرار في استكمال قاعدة البيانات.. وتطبيق القانون بشأن استيفاء نسبة الـ5 % في كافة المنشآت

ناقش وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات استكمال ملف ذوي الهمم، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مديرو المديريات أن الخطة تسير في 3 محاور، الأول حصر المنشأت ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب اعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في نطاق مبادرتي حياة كريمة، ومهنتك مستقبلك.

وأشاروا إلى أن المحور الثالث يشمل تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها الوزارة تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.

ووجه شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدأ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها، من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.

وشدد على الاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من اعداد المنشآت ،ونسب ذوي الهمم المعيين بها، وباقي الاعداد المطلوب تعينها، وأن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.