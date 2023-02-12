 السفارة التركية في جاكرتا تفتح قنوات للمساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال - بوابة الشروق
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السفارة التركية في جاكرتا تفتح قنوات للمساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:31 م

فتحت السفارة التركية في جاكرتا العديد من قنوات المساعدات الإنسانية للتبرعات النقدية والعينية لمساعدة مواطنيها المتضررين من الزلزال في تركيا، وذلك مع استمرار جهود الإغاثة في حالات الكوارث في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي.

وقال رئيس البعثة عمر أورهون جليكول: "لا يزال هناك الكثير من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، ويحتاجون إلى المساعدة، لقد تضرر أكثر من 15 مليون شخص في 10 مدن رئيسية بتركيا من الكارثة"، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم الأحد.

وقالت السفارة، إن الأغراض المتعلقة بالشتاء والخيام، وأسرّة الطوارئ، والأطعمة الجاهزة للأكل التي لا تفسد بسهولة، ومستلزمات الأطفال، ومنتجات النظافة النسائية هي بعض العناصر التي تعطيها السفارة الأولوية، على أن تتولى الخطوط الجوية التركية التعامل مع شحن المواد المتبرع بها.

وتوجه السفارة بتوجيه التبرعات النقدية إلى الوكالة التركية للإغاثة من الكوارث (آفاد) والهلال الأحمر التركي، ومؤسسة وقف الديانة التركي.

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