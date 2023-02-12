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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن يصل إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور مؤتمر دعم القدس

هديل هلال
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 11:05 ص

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صباح اليوم الأحد، إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور مؤتمر دعم القدس.

وتنطلق اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.


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