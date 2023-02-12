أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدولة المصرية حريصة على إضافة ما يميز الأنماط السياحية المختلفة فيها عن غيرها من دول العالم.

وعقد اللواء محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع خميس سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة البحراوي الإماراتية؛ لاستعراض إجراءات إنشاء أول منتجع سياحي عائم في مصر باستثمارات إماراتية؛ ليكون إضافة نوعية للمقاصد السياحية المصرية.

يذكر أن مجموعة البحراوي تنفذ حاليا مشروع قصر كمينسكي بدبي، أكبر الوجهات السياحية ذات الطابع العالمي الفريد والأول من نوعه، عبارة عن منتجع عائم ضخم في الخليج.

وأضاف اللواء فودة، أن المنتجع العائم يأتي على غرار ما تنفذه الشركة العملاقة في دبي؛ ليضيف نافذة جذابة وباهرة للسياحة في شرم الشيخ لتظل المدينة خارج المنافسة، وعلى رأس قائمة المدن السياحية الترفيهية العالمية.

ومن جانبه، أعرب خميس سليمان، عن تقديره الكبير لاختيار شركته لتنفيذ المشروع على الأراضي المصرية، مؤكدا أن مجموعة البحراوي الإماراتية سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم تميز السياحة المصرية في شرم الشيخ، من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروع بأحدث التصميمات والمعدات وتزويده بأفضل التقنيات.

وأضاف سليمان، أننا نشعر بالحماس للتعاون مع اللواء خالد فودة، باعتباره قيادة تنفيذية وطنية تعشق الإنجاز، وقادرة على تذليل كل العقبات؛ لتحقيق الأهداف المخطط لها بكل دقة، ووفق برامج زمنية محددة.

وقال إن مشروع المنتجع العائم يندر وجوده في العالم، ويمنح إبهارا جاذبا لفئة عريضة من السياح الذين يريدون التميز والخصوصية في الاستجمام والرفاهية بالغة الرقي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع في شرم الشيخ، يمنح فرصا رائعة وغير محدودة؛ لجذب فئة خاصة جدا من سياح العالم، للاستمتاع بتجربة متميزة ولحظات تاريخية من بهجة لا تنسى.