ألمانيا: مطالبات بالاعتدال في مراعاة حماية الطبيعة في إجراءات تراخيص المشروعات

طالب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر ادريان، بمزيد من الاعتدال فيما يتعلق بمسألة حماية الطبيعة وتسريع وتيرة إصدار التراخيص لمشاريع البناء.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، شكا ادريان من زيادة الترف الإجرائي في ألمانيا وكثرة أعباء عمليات إصدار التراخيص، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بحماية النباتات والحيوانات وحدها تستغرق سنوات أحيانا.

وتحدث ادريان، عن إنفاق ملايين عديدة من اليورو في ألمانيا كل عام؛ من أجل إعادة توطين طيور نادرة، وبناء أسوار حامية على طرق سريعة لحماية سحليات، وقال إن هناك مشروعات يجرى إلغاؤها أو إعادة التخطيط لها بتكلفة باهظة؛ لأن أرض البناء المعنية يمكن أن تكون في الوقت الراهن منطقة تعشيش لطيور طيهوج البندق.

وأوضح ادريان، أن الأمر هنا يتعلق أيضا بالحفاظ على وظائف، لافتا إلى أن هناك منذ عام 2022 اتجاهات كبيرة للهجرة ولاسيما في القطاعات ذات المتطلبات العالية من الطاقة.

ورأى أدريان، أنه يجب تسهيل منح التأشيرات حتى يمكن التعامل مع مشكلة نقص الكوادر الفنية المتخصصة، حتى أفضل قانون للهجرة لن يعود علينا بشيء إذا كان يتعين على العمالة المحتملة الانتظار لمدة 6 شهور لأخذ موعد.

وتابع أدريان: "على الحكومة الألمانية أن تسهل إجراءات التأشيرة بشكل جذري، ولا ينبغي للقنصليات الألمانية أن تصبح في عنق الزجاجة في هجرة العمالة المتخصصة".

وأعرب أدريان، عن اعتقاده بأن هناك إمكانات محلية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن نسبة التمثيل النسائي في عالم العمل لا تزال متدنية، قائلا: "إذا عملت كل النساء اللاتي يعملن حاليا بدوام جزئي لمدة ساعتين إضافيتين في المتوسط يوميا فإن ذلك سيعادل جلب 500 ألف عامل".