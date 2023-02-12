روت جيهان الحسيني المستشارة القانونية في بريطانيا، تفاصيل التحرك من أجل استعادة الآثار المصرية المهربة وتحديدا حجر رشيد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن عريضة تم رفعها على موقع البرلمان البريطاني، موضحة أن هناك حاجة للوصول إلى 100 ألف توقيع ليكون مسموحا بأن يناقش البرلمان البريطاني طلبا لتعديل قانون المتحف.

وهذا القانون هو الذي يعيق استعادة الآثار المهربة، علما بأنه إذا ما تم الوصول إلى 10 آلاف توقيع فإن الحكومة البريطانية ستنتبه إلى العريضة.

وأوضحت الحسيني، أن المُوقع على العريضة يلزم أن يكون حاملا للجنسية البريطانية أو بحوزته إقامة في المملكة المتحدة.

ولفتت إلى أن عدد المصريين المقيمين في بريطانيا يتراوح بين 250 و300 ألف مصري، كما أن هناك جاليات عربية يمكن أن تشارك في التوقيع على العريضة.

ونوهت بأن المتحف البريطاني يفخر بأنه أكثر القطع المهربة من دولة أخرى هي القطع المصرية، ويقدر عددها بواقع 100 ألف قطعة.

يُشار إلى أن عمرو أديب أطلق حملة للتحفيز على التوقيع على العريضة، علما بأن عدد الموقعين وصل حتى كتابة هذه السطور إلى 1105 توقعيات، في حين كان عدد الموقعين قبل تصريحات الحسيني 159 توقيعا فقط.