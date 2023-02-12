كشف توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني رأيه في منافسي فريقه بكأس العالم للأندية، التي أُقيمت في المغرب، على مدار الأيام الماضية.

وشارك كروس في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت فوز ريال مدريد 5 / 3 على الهلال السعودي وحصوله على اللقب الخامس في البطولة معززا رقمه القياسي.

وقال كروس بعد التتويج بكأس العالم للأندية: "للوصول إلى هنا يجب أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذا ما سنحاول فعله مرة أخرى، رغم أنه صعب. الطريق طويل للغاية".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "أيضًا، بتذكر كم المعاناة التي عشناها في الأدوار الاقصائية بدوري أبطال أوروبا وفي النهائي، فإن الوصول إلى هنا هو الجائزة".

وأكد لاعب خط الوسط الألماني: "قد لا يتمتع المنافسون هنا بنفس جودة دوري أبطال أوروبا، ولكنها مباراة العمر بالنسبة لهم، لذا يجب أن تلعب مباراة جادة".

وشارك كروس في الخمس بطولات التي توج بها الريال في كأس العالم للأندية، وقال إن الطريقة التي تأهل بها الريال للبطولة – الفوز بشكل درامي في سلسلة من المباريات الاقصائية في الطريق نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا- تحسن الإنجاز.