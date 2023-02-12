متحف كفر الشيخ يستقبل طلاب الملتقى الفكري للمتفوقين على مدار 3 أيام

استقبل متحف كفر الشيخ، على مدار 3 أيام، مجموعة من طلاب الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين، للطلبة المتفوقين دراسيًا على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وكان في استقبالهم دكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف، ومجموعة من أمناء المتحف، الذين قاموا بشرح مقتنيات المتحف للطلبة في جولات إرشادية، كما أبدى الطلاب سعادتهم بالزيارة والتقاط الصور التذكارية بالمتحف.

وفي سياق آخر، أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، عن انعقاد دورة تدريبة بعنوان "وسائل جذب الفئات المختلفة من الزوار داخل المتحف"، تقدمها الدكتورة سمر حمدون، المدرس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، بدءا من اليوم الأحد حتى الأربعاء 15 فبراير، بقاعة المؤتمرات بالمتحف.