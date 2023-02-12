رئيس وحدة الكوارث بالهلال الأحمر: نعاني من نقص معدات الإنقاذ في مناطق الزلزال

قال الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بمنقطة الشرق الأوسط، إن الوضع على الأرض بسوريا وتركيا أصبح معقدا؛ نظرا لسوء أحوال الطقس، إضافة للوضع الإنساني المتعلق بأثار الزلازل سواء على الخدمات الصحية أو الغذائية لسكان هذه المناطق.

وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء السبت، أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة للبحث عن الناجين، موضحًا أن المناطق التي تعرضت للزلزال في حاجة عاجلة لمساعدات مالية.

وأوضح أن الهلال الأحمر بسوريا قدم من خلال 4 آلاف متطوع خدمات لما يزيد عن 23 ألف شخص عن طريق 58 ألف خدمة بجميع القطاعات، مشيرًا إلى أنه هناك نقص شديد في معدات البحث والإنقاذ.

وأكد رئيس وحدة الكوارث بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر، أن هناك تكامل على أعلى مستوى بين جمعيات الصليب الأحمر في المنطقة.