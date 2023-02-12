نجحت الجهود المبذولة لجمع التبرعات والمساعدات في بريطانيا لإنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ودعمهم فى جمع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني خلال يومين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

وتقترب حصيلة القتلى جراء الكارثة الآن من 25 ألفا، فيما أصيب الآلاف أو أصبحوا مشردين.

وذكرت لجنة إدارة الطوارئ والكوارث التي تضم 15 جمعية خيرية رائدة في المملكة المتحدة إن مناشدتها جمعت 8ر52 مليون جنيه استرليني في غضون يومين، من بينها 5 ملايين جنيه استرليني من حكومة المملكة المتحدة.

وتؤثر ظروف الطقس شديد البرودة، التي تنخفض فيها درجات الحرارة عن الصفر ليلا على من فقدوا منازلهم، وما زال السكان بشعرون بالهزات الارتدادية في المنطقة حتى صباح اليوم.