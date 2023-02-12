بينشيتش تضرب موعدا مع سامسونوفا في نهائي بطولة أبوظبي للتنس

بلغت البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنشيتش نهائي بطولة أبوظبي للتنس، بفوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا في المربع الذهبي مساء السبت.

وحسمت بينشيتش الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /2 و6 /3. وبلغت بينشيتش المصنفة التاسعة على العالم، والتي لم تخسر أي مجموعة في بطولة أبوظبي، ثاني مباراة نهائية لها في 2023 بعد تتويجها بلقب بطولة أديلايد الشهر الماضي.

وتلتقي بينشيتش في المباراة النهائية مع الروسية لودميلا سامسونوفا التي فازت على الصينية تشينوين تشنج بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /4 و1 /6 و6 /4.