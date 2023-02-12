أمين الجامعة العربية: القدس مدينة محتلة بواقع القانون الدولي ولا مجال للجدل في الأمر

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن الجامعة تهدف لتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم؛ لأنهم أصحاب تلك الأرض.

وأضاف في كلمة ضمن أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، صباح الأحد، أن المقدسيين يتم إخراجهم على مرأى من العالم كله، كما أن تاريخهم يراد محوه.

وتوجه برسالة إلى المجتمع الدولي: «نخاطب العالم كله ونسمعه صوتنا، القدس مدينة تحت الاحتلال بواقع القانون الدولي، لا مجال للجدل في هذا ولا يمكن تغيير وضعها القانوني بإجراءات أحادية تحقق مكاسب يسعى لها أعضاء حكومة يمينة متطرفة».

واستطرد: «نريد من العالم رؤية الواقع على حقيقته المخجلة والمفزعة، ويدرك خطورة ما يسعى الاحتلال لتكريسه في القدس الشرقية والبلدة القديمة والأقصى المبارك، فالتطرف لا يولد إلا تطرفا مضادا».

وخاطب العالم بمحاور المؤتمر الثلاثة، حتى يسمع صوت الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والعرب الذين يدعمون صمودهم النبيل، مؤكدًا أن «تعزيز الصمود واجب ومسؤولية على كل العرب ومحبي السلام وداعمي التسامح وانفتاح العالم على اتساعه».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.