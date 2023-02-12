أحمد موسى عن تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة: مفيش رئيس نادي هيجرؤ يتطاول على حد

ثمن الإعلامي أحمد موسى، التشكيل الجديد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية.. اللي عنده حاجة يروح للجنة ومحدش يسيب حقه".



وأضاف أن تشكيل اللجنة سيقضي على أي تطاول وفق تعبيره، متابعا: "مفيش رئيس نادي هيجرؤ يتطاول على حد.. الهيصة اللي حصلت مش هتتكرر تاني".



وما حدث في الرياضة المصرية مؤخرا بمثابة تشوية لها وفق رأي "موسى"، الذي أشار إلى أن قضاة اللجنة يمتد لنحو 40 عاما على منصة القضاء.



وشدد على أن قضاة اللجنة مشهود لهم بالنزاهة والعدالة، متابعا: "محدش يسيب حقه ومتسيبوش حد يشوه الرياضة المصرية".



ولفت موسى، إلى أنه توجه بالفعل للقضاء من أجل الحصول على حقه الذي لن يتركه.



ولم يوضح موسى الطرف الذي تحرك لمقاضاته، لكن على الأرجح فهو يشير إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي كان قد هاجم "موسى" في الفترة الماضية على خلفية الأزمات التي واجهها نادي الزمالك، بما في ذلك عدم قدرته على قيد لاعبيه الجدد بسبب مستحقاته لدى اتحاد الكرة.



وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس، مساعد وزير العدل السابق.