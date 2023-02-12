مناورات كورية جنوبية أمريكية مشتركة للتصدي للطائرات المسيرة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في قاعدة جوية أمريكية بجنوبي العاصمة سول الأسبوع الماضي للتصدي للطائرات المسيرة، وفقا لما أظهرته صور عسكرية أمريكية .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاحد أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سول لتعزيز جاهزيتها في أعقاب توغل مسيرات كورية شمالية للبلاد أواخر العام الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية التابعة للبنتاجون التدريبات التي كانت تجري في قاعدة كونسان الجوية في جونسان، على بعد 275 كيلومترا جنوب العاصمة سول، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت عمليات التسلل التي نفذتها المسيرات الكورية الشمالية في ديسمبر الماضي قد كشفت عن افتقار الجيش الكوري الجنوبي للجاهزية ضد مثل هذه المسيرات الصغيرة التي يمكن أن تحمل أسلحة فتاكة.