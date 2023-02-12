مسؤول أممي يقر بفشل المنظمة في مساعدة السوريين: خذلنا الآلاف في كارثة الزلزال

أقر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم الأحد، بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء كارثة الزلزال.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «خذلنا سكان شمال غربي سوريا، إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم، خاصة أنهم يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل».

وأشار إلى أن «واجبه والتزامه قائم الآن على تصحيح هذا الفشل، في أقرب وقت ممكن».

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023

وفي وقت سابق، بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري، محمد سيف الدين، مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية كيلي كليمنث، تداعيات الكارثة الإنسانية، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية توسيع مشروع كاش للمساعدات النقدية والاستجابة السريعة من قبل المنظمة؛ ليشمل المتضررين من الزلزال.

وأكد الوزير السوري أهمية زيادة التعاون خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وتأمين كل الخدمات والمساعدات الضرورية للمتضررين من كارثة الزلزال.

من جهتها، أوضحت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية كليمنث، أن المنظمة على استعداد لتقديم كل ما يمكن لدعم متضرري الزلزال، الذي نتج عنه كارثة إنسانية زادت من الظروف الصعبة في سورية.