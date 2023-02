مسؤول أممي يقر بفشل المنظمة في مساعدة السوريين: خذلنا الآلاف في كارثة الزلزال

أقر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم الأحد، بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء كارثة الزلزال.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «خذلنا سكان شمال غربي سوريا، إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم، خاصة أنهم يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل».

وأشار إلى أن «واجبه والتزامه قائم الآن على تصحيح هذا الفشل، في أقرب وقت ممكن».

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.