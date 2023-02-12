زلزال جديد يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزال جديد اليوم الأحد إقليم "بابوا" الكائن في أقصى شرق إندونيسيا وتحيط به العديد من الجزر والنصف الغربي من جزيرة " نيو غينيا " .



وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن شدة هذا الزلزال بلغت 5ر4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع بالقرب من الساحل الشمالى لإقليم بابوا الإندونيسي.



وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال عند دائرة عرض 1.594 درجة وخط طول 193ر134 درجة، وعلى عمق 44.1 كيلومتر.



ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع إصابات من جراء هذا الزلزال .



وأشارت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية إلى أن إقليم "بابوا" كان قد تعرض لزلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر يوم الخميس الماضى، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر إنهيار أحد المقاهى وسقوطه فى مياه البحر من جراء قوة ذلك الزلزال الذي أثار حالة من الرعب بين السكان.