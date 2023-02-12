حصيلة قتلى الزلزالين في تركيا وسوريا تتجاوز 28 ألفا

تجاوزت حصيلة القتلى بسبب زلزالين مدمرين في تركيا وسوريا 28 ألفا ، اليوم الأحد، فيما تلاشت الآمال في العثور على المزيد من الناجين، في الأنقاض.

وقفزت حصيلة القتلى في تركيا إلى 24 ألفا و617، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، صباح اليوم الأحد، نقلا عن نائب الرئيس فؤاد أقطاي. ومن جهة أخرى، ذكرت إدارة "الكوارث والطوارئ" التركية "آفاد" أن 80 ألفا و278 آخرين أصيبوا.

وفي سوريا المجاورة، قتل 3574 شخصا على الأقل وأصيب 5276 .

ووقع الزلزال الأول في وقت مبكر صباح الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7ر7 درجة على مقياس ريختر. وأعقب ذلك في منتصف النهار، زلزال آخر بلغت شدته 6ر7 درجة. وفي الفترة ما بين الاثنين الماضي وأمس السبت، شهدت المنطقة أكثر من ألفي هزة ارتدادية، طبقا لإيفاد.