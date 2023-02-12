انتظام الدراسة في 3737 مدرسة تستقبل مليون و700 ألف طالب بالدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتظام مليون و700 ألف طالب وطالبة داخل 3737 مدرسة فى أول يوم دراسي للفصل الثاني للعام الدراسي.

وشهدت مدارس المحافظة، انتظام في طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وقد وجه شعبان بضرورة الاهتمام بالطابور والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل من خلال الإذاعة المدرسية.

وأوضح، أنه لابد من توعية الطلاب بدور الشرطة المصرية، خلال الحصة الأولى، مؤكدا ضرورة متابعة الأنشطة التربوية، واكتشاف الموهوبين، والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم، وشدد على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسي.