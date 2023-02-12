نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، اعتزام الوزارة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 و6 أشهر على غرار ما حدث بالوقود.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبرفضائية "سي بي سي" مساء السبت، أن قطاع الكهرباء من أكثر المرافق عرضة للشائعات نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح في الخطوات التي تتخذها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزير يحرص على الإعلان عن الأسعار من خلال عقد مؤتمر صحفي تحضره جميع وسائل الإعلام، موضحًا أن المنابر الإعلامية عليها دور مهم في تصحيح المعلومات المغلوطة التي يحاول البعض ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الحديث عن تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء غير صحيح بالمرة، مستطردًا: "لو في تغيير في الأسعار هنعلن عنه مش هنخفي حاجة عن المواطن".

وأردف: "مازال الأسعار السابقة المطروحة خلال عام 2021 هي نفس الأسعار القائمة ولا يوجد بها تغيير".