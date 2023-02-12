أثار الدخان المتصاعد من جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش التركية، حيث وقع الزلزال المدمر، مخاوف كثيرين بشأن سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، علق مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على الظاهرة بقوله: «الطاقة الصادرة عن الزلزال تعادل مليون طن من (تي إن تي) أي 500 قنبلة ذرية، تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ (الصهارة) على عمق 41 كيلومترا، وشكلت بركانا بقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية».

⚫Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Yayınlanan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı da görüldü.#deprem #kahramanmaraş #göksunkuşkayasıdağı pic.twitter.com/SJLC8Iywdo — Salt Okunur (@saltokunurgzt) February 11, 2023

وأضاف إركان: «بخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشكاياسي في كهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل، وتدفق إلى السفح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومتر في الساعة كسائل ساخن مع الوحل».

ووفق موقع «زمان» التركي، فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني في المنطقة.

ولم تقدم الإدارة تفسيرا للصور التي تم تداولها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، نحو 26 مليون شخص.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.