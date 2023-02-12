ينطلق المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي في نسخته السادسة، ولأول مرة في الشرق الأوسط، في أبوظبي غدا الاثنين ولمدة 4 أيام، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في المجال الرقابي على القطاعين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المؤتمر بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء في مجال السلامة النووية والإشعاعية وتنظيم الأمن النووي، ويجمع بين المنظمين العالميين والمسؤولين عن مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.

وتتضمن أجندة المؤتمر، عقد حلقات نقاشية للقيادة من خلال التحديات الناشئة في القطاع مع الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم وعرض مبادرات ومشاريع ستعمل على تحسين الأنظمة الرقابية والقدرة على التعامل مع التحديات، ويتناول مواضيع نوعية تشمل مواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز المرونة التنظيمية، بجانب تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي لضمان أمان المنشآت.

ويشمل مؤتمر الوكالة، ندوات لتحديات واستراتيجيات دورة الحياة وتبادل الخبرات مع الشركاء ومناقشة الأساليب التعاونية؛ لتعزيز المصداقية والمرونة، وبناء قدرات المستقبل عبر مناقشة نهج شامل للأمن النووي والاشعاعي.