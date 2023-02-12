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يواصل برنامج "واحد من الناس"، تقديم رحلات العمرة المجانية، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم المساعدات المالية والصحية، لكل المحتاجين عبر مبادرات الخير في كل محافظات مصر.

وخلال حلقة خاصة من البرنامج، تذاع في العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة "الحياة"، يقدم البرنامج مجموعة من المساعدات للمحتاجين.

ويحتفل البرنامج، في الفقرة الثانية بمناسبة عيد الحب، ويعرض قصة حب أغرب من الخيال تجسد معاني الوفاء والصدق، حيث يستضيف الدكتور عمرو الليثي بطلي القصة محمد وهند، الذان تغلبا على جميع الظروف والتحديات؛ لتستمر قصة الحب وتكتمل بالزواج.

ويكشفان عن أسرار وكواليس خاصة تذاع حصريا عبر "واحد من الناس" على قناة "الحياة".