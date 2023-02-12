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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه صباح اليوم، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

وتولى رئاسة اللجنة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل السابق، فيما تولى المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق منصب النائب.

ويستعرض الشروق خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس لجنة الانضباط ونائبه:

• رئس اللجنة

المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق، الذى بلغ سن المعاش في 30 يونيو 2015.

ترأس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013.

أقيل من رئاسة لجنة إدارة أموال الإخوان بعد بلوغه سن المعاش، تلافيا للطعن على القرارات الصادرة منها باعتبارها لجنة قضائية.

ولد عزت خميس فى 1944، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1967.

عمل معاونًا للنائب العام ثم وكيلاً وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

فى 2011، تولى رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تم تعيينه رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة .

فى 2013، تم تعيينه مساعدًا أول لوزير العدل خلفًا للمستشار الراحل زغلول البلشى.

• نائب رئيس اللجنة

المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، والذي اكتمال عطائه القضائي ٣٠ يونيو الماضي بعد حياة قضائية مشرفة في محراب العدالة.

ترأس إحدى الدوائر الجنائية التي تنظر قضايا الإرهاب، والتي أصدرت العديد من الأحكام القضائية في قضايا العنف والإرهاب.

مواليد ٥ ديسمبر ١٩٥١، وحفيد عبد الحميد باشا خيري مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق، ونجل اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.

تولى منصب رئيس نيابة التهرب الضريبي ورئيس نيابة الشئون المالية ورئيس نيابة الأموال العامة العليا.

ورئيس نيابات مجمع مصر الجديدة ومحامي عام نيابات الإسماعيلية وشمال القاهرة وشرق القاهرة.

عمل بمكتب شئون أمن الدولة وبالتفتيش القضائي، وتولى عضوية محكمة الجنايات منذ عام 1995.

منذ عام 2006 وحتى بلوغه سن المعاش شغل منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة.

يذكر أن تشكيل لجنة الانضباط والقيم باتحاد الكرة ضمت في عضويتها، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.