استضاف مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بجانب عدد آخر من الزعماء والقادة العرب، بتمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر مستمرة في الدعوة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، متابعًا: "رسالتي للشعب الفلسطيني، نعم لقد طالت معاناتكم، وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب".

وعلى مدى ما يزيد عن 77 عامًا من تاريخها، أولت الجامعة العربية اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، وانعكس ذلك على قرارات صدرت عن مجلسها، وإعلانات قممها، كما يوضح التقرير التالي:

* أنشاص 1946

بدأ الدعم العربي للقضية الفلسطينية بشكل مبكر، وقبل أن يعلن قيام دولة إسرائيل، وذلك بانعقاد مؤتمر قمة أنشاص بدعوة من الملك فاروق ما بين 28-29 مايو 1946، ونتج عن تلك القمة العربية الأولى عدة قرارات أبرزها: "قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها قطر لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية، اعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين هي سياسة عدوانية تجاه كل دول الجامعة العربية".

* الخرطوم 67

ومن أبرز القمم بتاريخ الجامعة العربية، تلك القمة المنعقدة في الخرطوم عام 1967، وعُرفت القمة بـ"قمة اللاءات الثلاث"، وهي "لا للسلام مع إسرائيل، لا للاعتراف بإسرائيل، ولا للمفاوضات مع إسرائيل".

وجاء ذلك ضمنا لما وضح في بيانها الختامي: "تلتزم بها الدول العربية، بعدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

* الجزائر دعم الانتفاضة

انعقد مؤتمر القمة العربي غير العادي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في مدينة الجزائر ما بين 7 و9 يونيو 1988، بعد مرور شهور عدة على اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، التي شكّلت مفاجأة للدول العربية، ولمنظمة التحرير الفلسطينية نفسها.

وأصدر قراراً خاصاً بدعم الانتفاضة، دعا فيه مجلس الأمن الدولي إلى العمل على "الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، ووضعها "تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة لتوفير الحماية لمواطنيها".

• بيروت 2002

من أبرز القمم العربية التي تجلى بها دعم القضية والوصول لحل عادل لها، كان في بيروت 2002، حينما أعلن الأمير عبدالله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، التي باتت "مبادرة السلام العربية".

وغاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن هذه القمة، بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية إعطاء ضمانات بعودته إلى الأراضي الفلسطينية في حال مغادرته لها، وذلك في ضوء الحصار الذي فرضته على مقر إقامته في مدينة رام الله في ديسمبر 2001.

وأصدر المؤتمر بياناً تضمن بنود "مبادرة السلام العربية"، ورد فيه:

- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.

- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

* الجزائر 2022

وظل الاهتمام إلى آخر دورة لقمة عربية، والتي انعقدت قبل شهرين بالعاصمة الجزائرية، وتضمن إعلانها قرارا بالمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية، والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

كما تم التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.