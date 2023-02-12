إيران تطلق سراح الصحفية إلناز محمدي بعد أسبوع من احتجازها

أطلقت السلطات الإيرانية سراح الصحفية الإيرانية إلناز محمدي، من السجن اليوم الأحد، بعد أن أمضت ما يقرب من أسبوع في الحجز.



وسُمح لمديرة قسم القضايا الاجتماعية في صحيفة هاميهان الرسمية بمغادرة سجن إيفين، سيئ السمعة في طهران اليوم بعد دفع كفالتها، وفقا لبوابة "انتخاب" الإخبارية.



ولم تقدم السلطات أي سبب عندما اعتقلت محمدي في جلسة استماع للمحكمة قبل نحو أسبوع. وهي شقيقة صحفية أخرى في هاميهان، هي إلهه محمدي، التي تقبع في سجن إيفين منذ سبتمبر.



وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط هائلة منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في منتصف سبتمبر.



واندلعت هذه الاحتجاجات بسبب وفاة المرأة الكردية الإيرانية جينا مهسا أميني في حجز الشرطة بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي.



وهناك قيود هائلة على التقارير الإخبارية في إيران. وفي تصنيف حرية الصحافة من قبل منظمة مراسلين بلا حدود، تعد إيران واحدة من آخر الدول في القائمة.