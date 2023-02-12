واشنطن تدرج 6 كيانات صينية على القائمة السوداء على خلفية مناطيد التجسس

أدرجت الولايات المتحدة ستة كيانات في الصين على القائمة السوداء تقول إنها مرتبطة ببرامج صناعة الطيران والفضاء ، بما في ذلك المناطيد، التي يستخدمها الجيش للاستخبارات.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد أن أسقطت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي منطادا صينيا يشتبه في استخدامه للمراقبة، من المرجح أن تزيد من التوتر بين البلدين.

وتم استهداف الكيانات الستة بسبب "دعمها لجهود التحديث العسكري الصيني ، وتحديدا برامج الطيران والفضاء للجيش الصيني بما في ذلك المناطيد والبالونات"، حسبما ذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة.

وأوضح المكتب أن "هذا يحمي الأمن القومي الأمريكي من خلال فرض رقابة حكومية أمريكية إضافية على صادرات المواد الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ويبعث برسالة واضحة إلى الشركات والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على مستوى العالم بأن الكيانات المدرجة في القائمة تمثل تهديدا للأمن القومي".

وفي الوقت نفسه، نفت الصين أن يكون المنطاد مخصص للمراقبة، ونددت بإسقاطه باعتباره "رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح وانتهاكا خطيرا للممارسات الدولية".