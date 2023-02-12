فرنسا تسجل 3366 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت فرنسا 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و764 ألفا و42، والوفيات إلى 165 ألفا و578.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 157 مليونا و553 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.