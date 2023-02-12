الرئيس السوري: الإمارات من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا عقب الزلزال

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، قبل قليل، أن الإمارات من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة وفرق بحث وإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأثنين الماضي.

وأعرب الرئيس السوري، عن شكره لدولة الإمارات على المساعدات التي تم تقديمها للشعب السوري، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا الاثنين الماضي إلى أكثر من 28 ألف قتيل، بينما تتضائل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض.

يأتي هذا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل العثور على ناجين بعد مرور أكثر من خمسة أيام على وقوع الزلزال.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا للسماح بإيصال المساعدات إلى المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "في هذا الوقت العصيب في تركيا وسوريا، ندعو إلى إيصال المساعدات بشكل عاجل إلى جميع المحتاجين".

واكدت الأمم المتحدة أن العالم لم يقف بعد على حدود الكارثة.