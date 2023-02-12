 الاتحاد الأوروبي يدين قتل المستوطنين الإسرائيليين شابا فلسطينيا ويدعو للتحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدين قتل المستوطنين الإسرائيليين شابا فلسطينيا ويدعو للتحقيق

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 8:28 م
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، قتل المستوطنين للشاب الفلسطيني مثقال ريان في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي "يحزننا أن يكون هناك ضحية أخرى لعنف المستوطنين وهو مثقال ريان الذي قتل أمس في قراوة بني حسان. يدين الاتحاد بشدة عنف المستوطنين ويشعر بالقلق لتزايد عدد هجماتهم".

وتابع "هذا النوع من العنف الذي لا معنى له سيؤجج الوضع المتوتر بالفعل ويجب أن يتوقف، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، قد استشهد مساء أمس، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين، في بلدة قراوة بني حسان.

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