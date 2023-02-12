إضافة خاصية جديدة إلى برنامج حفظ كلمات المرور وان باسوورد الصيف المقبل

تعتزم الشركة المطورة لبرنامج إدارة وحفظ كلمات المرور "وان باسوورد " إضافة خاصية جديدة لحماية كلمات المرور الخاصة بالمستخدم باستخدام "مفتاح مرور" خلال الصيف المقبل، من خلال استخدام تقنية تحقق من الهوية مصممة لكي تكون سهلة الاستخدام مثل كلمات المرور لكنها أكثر تأمينا منها.

يذكر أن برامج إدارة كلمات المرور تكون مفيدة عند الحاجة إلى إنشاء وتذكر عشرات أو مئات كلمات المرور التي نستخدمها في حياتنا اليومية، لكن وجود كلمة مرور واحدة للدخول إلى برنامج إدارة كلمات المرور يمثل نقطة ضعف بالنسبة لأي مخترق شبكات يحاول الوصول إلى كل حسابات المستخدم.

وقال ستيفن وون رئيس شركة وان باسوورد في منشور عبر الإنترنت "لكي تكون مفاتيح المرور، خطوة إلى الأمام، لا يكفي أن تحل محل بعض كلمات مرورنا... يجب أن تكون قادرة على أن تحل محل كل كلمات المرور بما في ذلك كلمة المرور المستخدمة للدخول إلى الحساب على برنامج وان باسوورد".

يذكر أن شركات آبل ومايكروسوفت وجوجل طورت مفاتيح مرور خاصة بها باستخدام تكنولوجيا ساهمت الشركات في تطويرها من خلال مجموعة صناعية سميت "فيدو" (فاست إيدنتيتي أون لاين آليانس". وتستخدم مفاتيح المرور منهجا مرتبطا بمفاتيح أمن حقيقية مع تكنولوجيا أقوى لتسجيل الدخول لكنها مصممصة لكي تكون أسهم في الاستخدام عند الدخول إلى تطبيق أو خدمة.

ولكي يستخدم المستخدم مفاتيح المرور يحتاج إلى وجود جهاز سواء هاتف ذكي أو كمبيوتر شخصي مسجل لدى التطبيق أو الخدمة مع خطوة ثانية للتحقق من الهوية وغالبا ما تكون بصمة الإصبع أو صورة الوجه. ويعتقد أنصار مفاتيح المرور أنها ستكون سهلة الاستخدام مثل كلمات المرور لكنها أكثر تأمينا.

ومن مزايا مفاتيح المرور قدرتها على حماية الأجهزة من هجمات القراصنة لأنها ببساطة لا تسمح للمستخدم بالدخول إلى المواقع المزيفة التي تستهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم. كما أن عملية تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور تتم عبر الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بالمستخدم وهو ما يعني أنه لا توجد كلمات مرور يمكن للقراصنة سرقتها من أي خدمة حوسبة سحابية.

في الوقت نفسه فإن برنامج وان باسوورد يحتوي على خطوة حماية ثانية تسمى مفتاح سري مطلوب لكي يصل المستخدم إلى كلمات المرور الخاصة به على أي جهاز جديد، لكن لتأمين حماية أكبر كلمات المرور تعتبر تقنية مفاتيح المرور هي الأفضل بحسب وون؛حيث تحقق كلا من التأمين وسهولة الاستخدام.