الرئيس الجزائري: لابد من الإسراع في إعادة توحيد الصف الفلسطيني

ثمن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها مؤخرا على الصعيد الدبلوماسي، لا سيما اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتفعيل دور محكمة العدل الدولية في تكريس حقوق الشعب الفلسطيني.



وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، اليوم الأحد، دعا «تبون» في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى مواصلة الجهود المتفق عليها في قمة الجزائر، لتبني ودعم توجه دولة فلسطين، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وعلى الصعيد السياسي، تواصل الجزائر بالتنسيق مع الجميع مساعيها الرامية للم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار مسار المصالحة الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على «إعلان الجزائر»، والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه.



وقال تبون، في هذا السياق: «قناعتنا تبقى راسخة أنه أمام التحديات الوجودية التي تواجهها القضية الفلسطينية اليوم، لابد من الإسراع في إعادة توحيد الصف الفلسطيني للتعبير بصوت واحد عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي، وعن حقه الأكيد والراسخ في نيل حريته واستعادة سيادته».



وأكد أن تمسك الجزائر بالدفاع عن القدس الشريف، بكل ما يحمله ذلك من معاني الانسجام والتلاحم مع تاريخها الوطني، ومبادئ ثورتها التحريرية المجيدة، ليمثل بالنسبة للأجيال الحاضرة امتدادا لجهود أسلافهم.



وأثنى الرئيس تبون على المقترحات البناءة الموضوعة قيد الدراسة اليوم، بأبعادها الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية، والتي ترمي كلها لتفعيل جميع السبل الكفيلة بدعم وتعزيز صمود أهل فلسطين في القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة لمقدساتهم.



وجدد التأكيد على دعم الجزائر المطلق، واستعدادها التام للمساهمة بفعالية في هذا الجهد الجماعي؛ خدمة لقضية فلسطين المركزية، ووفاء لمسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.



وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.



ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.