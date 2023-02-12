وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لتحسين توزيع اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، لتحسين توزيع اللاجئين الأوكرانيين داخل أوروبا.

وقالت فيزر، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا تم رصد حركة أخرى كبيرة للاجئين من أوكرانيا، فيجب توزيع اللاجئين في أوروبا بشكل أفضل".

وأكدت أنه يجب تخفيف العبء عن الدول المجاورة لأوكرانيا في شرق أوروبا بصفة خاصة.

وقالت: "بولندا استقبلت حتى الآن ما يفوق 5. 1 مليون لاجئ من أوكرانيا، واستقبلت إسبانيا 160 ألف لاجئ، لا يمكن أن يبقى الوضع كذلك".

وتعتزم فيزر، استقبال مسؤولين من مؤتمر وزراء الداخلية (المحليين للولايات الألمانية)، ومن المنظمات المحلية خلال قمة عن اللاجئين بالعاصمة الألمانية برلين يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتم تناول موضوع الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا خلال هذه القمة.