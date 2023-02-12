بريطانيا مستعدة للتحرك بمفردها إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية بعد بريكست

أشارت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، ميشيل دونيلان أن بلادها "مستعدة للتحرك بمفردها" إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية، ما بعد انسحاب بريطانيا من التكتل "بريكست".



وقالت الوزيرة الجديدة ، التي تم استحداث منصبها مؤخرا أنها مستعدة لرفض مخطط الأبحاث الرائد للاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو(107 مليارات دولار)، وتشكيل تحالف مع الولايات المتحدة واليابان وسويسرا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.



وأقرت الوزيرة، في صحيفة "تليجراف" أن قطاع العلوم كان حريصا على معرفة صلة بريطانيا بالبرنامج الأوروبي (هوريزون)، لكنها أضافت أنه إذا لم تؤت الشراكة ثمارها "فنحن أكثر من جاهزين للتحرك بمفردنا".