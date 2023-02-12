 بريطانيا مستعدة للتحرك بمفردها إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية بعد بريكست - بوابة الشروق
الأحد 12 فبراير 2023 2:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا مستعدة للتحرك بمفردها إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية بعد بريكست

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 1:23 م
أشارت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، ميشيل دونيلان أن بلادها "مستعدة للتحرك بمفردها" إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية، ما بعد انسحاب بريطانيا من التكتل "بريكست".

وقالت الوزيرة الجديدة ، التي تم استحداث منصبها مؤخرا أنها مستعدة لرفض مخطط الأبحاث الرائد للاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو(107 مليارات دولار)، وتشكيل تحالف مع الولايات المتحدة واليابان وسويسرا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وأقرت الوزيرة، في صحيفة "تليجراف" أن قطاع العلوم كان حريصا على معرفة صلة بريطانيا بالبرنامج الأوروبي (هوريزون)، لكنها أضافت أنه إذا لم تؤت الشراكة ثمارها "فنحن أكثر من جاهزين للتحرك بمفردنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك