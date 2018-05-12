عضو لجنة العفو الرئاسي: خروج هشام جنينة من محبسه غدا إذا لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مدة حبس المستشار هشام جنينة ستنتهي بعد قضاء كامل العقوبة.

وأوضح العوضي، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه من المتوقع خروج "جنينة" من محبسه ما لم يكون مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أن لجنة العفو الرئاسي ليس لها علاقة بأي قرار في ذلك.

وفي 3 مارس 2019، قضت محكمة الجنح العسكرية المستأنفة، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وفي أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير 2018، أنه أذاع عمدا في الخارج شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هافينجتون بوست» الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.