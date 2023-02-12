تأجيل دعوى مرتضى منصور لإلزام اتحاد الكرة بقيد صفقات الزمالك الجديدة لـ19 فبراير الجاري

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لإلزام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد اللاعبين الثلاثة الذين تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضمن القائمة المعتمدة للفريق الأول بالنادي، لجلسة 19 فبراير الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال منصور في دعواه، إن اتحاد الكرة تعنت في قيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية هم كلاً من ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج، بسبب موقف شخصي تبناه الاتحاد ضد نادي الزمالك ورئيسه.

وأضافت الدعوى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أصدر بالمخالفة للقانون ولوائح الفيفا قرارا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد على لاعبي نادي الزمالك، رغم تسجيلهم على قاعدة بيانات قيد اللاعبين في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا.

وأكدت الدعوى أن المختص بتوقيع عقوبة إيقاف قيد اللاعبين هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدة أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم خالف أيضاً قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والذي لم يمنح أية سلطات له في توقيع الجزاءات على الأندية الرياضية.